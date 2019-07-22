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      Кандидат від "Слуги народу" пояснив, як партія співпрацюватиме з "Опозиційною платформою"

      3472 Читать новость на русском
      Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Єгор Чернєв
      Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Єгор Чернєв / 24 канал

      За результатами екзит-полів, друге місце за кількістю голосів посіла проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя", яку підтримали 11,4% українців. Тож у новому парламенті вони можуть отримати 43 місця. Про те, як президентська партія "Слуга народу" співпрацюватиме з проросійськими силами в Україні – читайте далі.

      Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Єгор Чернєв у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що президентська партія не має наміру об'єднуватись у коаліцію з опозиційними силами. 

      Читайте також: У Росії відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні

      Після того Чернєв зауважив, що "Слуга народу" відстоюють інтереси України, тож, співпраця з "Опозиційною платформою" можлива лише за наявності адекватних ініціатив з їхнього боку.

      Якщо з їхнього боку ("Опозиційної платформи" – 24 канал) якимось дивним чином будуть запропоновані ті законопроекти, які дійсно будуть позитивно впливати на економічні, соціальні чи політичні процеси в країні, то ми будемо підтримувати нормальні законопроекти,
      – пояснив кандидат у нардепи.

      Він також додав, що у таку ключі "Слуга народу" готова співпрацювати з усіма іншими партіями, які будуть представлені у парламенті.

      Хто проходить до Верховної Ради згідно з результатами екзит-полу:
      • "Слуга народу" – 44,2%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;
      • "Європейська солідарність" – 8,8%;
      • "Батьківщина" – 7,4%;
      • "Голос" – 6,5%.


      За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

      Дивіться відео марафону про вибори на 24 каналі:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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