Кандидат від "Слуги народу" пояснив, як партія співпрацюватиме з "Опозиційною платформою"

За результатами екзит-полів, друге місце за кількістю голосів посіла проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя", яку підтримали 11,4% українців. Тож у новому парламенті вони можуть отримати 43 місця. Про те, як президентська партія "Слуга народу" співпрацюватиме з проросійськими силами в Україні – читайте далі.

Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Єгор Чернєв у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що президентська партія не має наміру об'єднуватись у коаліцію з опозиційними силами.

Читайте також: У Росії відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні

Після того Чернєв зауважив, що "Слуга народу" відстоюють інтереси України, тож, співпраця з "Опозиційною платформою" можлива лише за наявності адекватних ініціатив з їхнього боку.

Якщо з їхнього боку ("Опозиційної платформи" – 24 канал) якимось дивним чином будуть запропоновані ті законопроекти, які дійсно будуть позитивно впливати на економічні, соціальні чи політичні процеси в країні, то ми будемо підтримувати нормальні законопроекти,

– пояснив кандидат у нардепи.

Він також додав, що у таку ключі "Слуга народу" готова співпрацювати з усіма іншими партіями, які будуть представлені у парламенті.

Хто проходить до Верховної Ради згідно з результатами екзит-полу:

• "Слуга народу" – 44,2%;

• "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;

• "Європейська солідарність" – 8,8%;

• "Батьківщина" – 7,4%;

• "Голос" – 6,5%.



За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

Дивіться відео марафону про вибори на 24 каналі: