Кандидати у канцлери Німеччини пригрозили Росії призупинкою "Північного потоку-2"

Кандидати на посаду канцлера Німеччини Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що можуть припинити транспортування газу через "Північний потік-2". Це станеться у випадку, якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.

Позицію щодо "Північного потоку-2" кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц озвучили під час дискусії, яку організувала Мюнхенська конференція з безпеки.

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Лашет зауважив, що чітко погодили: проєкт не має працювати коштом України. Володимир Путін не може порушити це правило.

Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід – 24 канал) можна зупинити в будь-який час – навіть тоді, коли газопровід буде готовий,

– наголосив Лашет.

Тим часом Шольц розповів, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, водночас німецька сторона розглядає "Північний потік-2" "виключно економічно".

Кандидатка від Зелених Анналена Бербок вкотре наголосила, що добудовувати газопровід не варто.

За словами політикині, навіть якщо Путін припинить транзит через Україну, "Північний потік-2" можуть не зупинити, адже Європа досі залежна від російського газу.

Звернення Зеленського