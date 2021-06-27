Кандидати у канцлери Німеччини пригрозили Росії призупинкою "Північного потоку-2"
Джерело:DW
Кандидати на посаду канцлера Німеччини Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що можуть припинити транспортування газу через "Північний потік-2". Це станеться у випадку, якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.
Позицію щодо "Північного потоку-2" кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц озвучили під час дискусії, яку організувала Мюнхенська конференція з безпеки.
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Лашет зауважив, що чітко погодили: проєкт не має працювати коштом України. Володимир Путін не може порушити це правило.
Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід – 24 канал) можна зупинити в будь-який час – навіть тоді, коли газопровід буде готовий,
– наголосив Лашет.
Тим часом Шольц розповів, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, водночас німецька сторона розглядає "Північний потік-2" "виключно економічно".
Кандидатка від Зелених Анналена Бербок вкотре наголосила, що добудовувати газопровід не варто.
За словами політикині, навіть якщо Путін припинить транзит через Україну, "Північний потік-2" можуть не зупинити, адже Європа досі залежна від російського газу.
Звернення Зеленського
- Володимир Зеленський під час конференції звернувся до кандидатів на посаду канцлера Німеччини.
- Український лідер поставив їм низку запитань. Зокрема, чи є "Північний потік-2" пасткою для України та всієї Європи.
- Окрім того, Зеленський запитував про вступ України до Євросоюзу, російську агресію та НАТО.