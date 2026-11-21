Президент Володимир Зеленський розглядає одразу кілька кандидатур на посаду посла України у Сполучених Штатах. Серед них — колишні очільники уряду та МЗС, чинний міністр закордонних справ, а також досвідчений військовий, який добре володіє англійською.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Кого Зеленський розглядає на посаду посла України у США?

Серед можливих кандидатів президент назвав колишнього посла України у США Оксану Маркарову. За словами Зеленського, її рівень відповідає цій посаді, тож вона може знову очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні.

Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній? Може бути. Можу з вами поділитися думками й обговореннями, які є щодо цієї людини на цю посаду,

– заявив президент.

Також серед претендентів:

Юлія Свириденко – колишня прем'єр-міністерка України;

Сергій Кислиця – заступник керівника Офісу Президента;

Дмитро Кулеба – колишній міністр закордонних справ;

Павло Клімкін – колишній очільник МЗС;

Андрій Сибіга – чинний міністр закордонних справ.

Зеленський зазначив, що не має заперечень щодо кандидатури Клімкіна. Також він вважає, що рівень Сибіги відповідає вимогам до посла у США.

Крім того, президент не виключив призначення на цю посаду досвідченого військового, який добре знає англійську мову.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже розповідав про пошук нового представника України у Вашингтоні. Зокрема, серед кандидатур обговорювали Юлію Свириденко, Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу. Останній, за словами глави держави, відмовився від пропозиції та попросив повернути його на фронт.