Зокрема, Клімкін і Свириденко: Зеленський назвав кандидатури на посаду посла у США
Президент Володимир Зеленський розглядає одразу кілька кандидатур на посаду посла України у Сполучених Штатах. Серед них — колишні очільники уряду та МЗС, чинний міністр закордонних справ, а також досвідчений військовий, який добре володіє англійською.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.
Кого Зеленський розглядає на посаду посла України у США?
Серед можливих кандидатів президент назвав колишнього посла України у США Оксану Маркарову. За словами Зеленського, її рівень відповідає цій посаді, тож вона може знову очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні.
Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній? Може бути. Можу з вами поділитися думками й обговореннями, які є щодо цієї людини на цю посаду,
– заявив президент.
Також серед претендентів:
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Юлія Свириденко – колишня прем'єр-міністерка України;
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Сергій Кислиця – заступник керівника Офісу Президента;
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Дмитро Кулеба – колишній міністр закордонних справ;
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Павло Клімкін – колишній очільник МЗС;
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Андрій Сибіга – чинний міністр закордонних справ.
Зеленський зазначив, що не має заперечень щодо кандидатури Клімкіна. Також він вважає, що рівень Сибіги відповідає вимогам до посла у США.
Крім того, президент не виключив призначення на цю посаду досвідченого військового, який добре знає англійську мову.
Нагадаємо, раніше Зеленський уже розповідав про пошук нового представника України у Вашингтоні. Зокрема, серед кандидатур обговорювали Юлію Свириденко, Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу. Останній, за словами глави держави, відмовився від пропозиції та попросив повернути його на фронт.