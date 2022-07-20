Кандидатів залишилося двоє: хто може зайняти крісло Джонсона

На посаду прем'єр-міністра Великої Британії залишились 2 кандидати. У фінальний тур голосування вийшли ексглава Мінфіну Ріші Сунак та очільниця МЗС Ліз Трасс/

Результати голосування оголосив голова так званого "комітету 1922" Грем Брейді. До речі, Борис Джонсон сьогодні виступив із прощальною промовою у Палаті Громад.

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Результати голосування:

Ріші Сунак – 137 голосів,

Ліз Трасс – 113,

Пенні Мордаунт – 105.

Відтак молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт вибула. Надалі Сунак і Трасс "один на один" братимуть участь у голосуванні консерваторів.

Боротьба за місце прем'єра: що відомо

Джонсон 7 липня оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра та глави Консервативної партії. Політик подякував усім британцям та не забув у промові згадати і про Україну. До речі, після цього британський політик зателефонував президенту Володимиру Зеленський.

У боротьбі за посаду британського лідера брали участь 10 кандидатів. Раніше вибули ексміністерка з питань рівноправ'я та місцевого самоврядування Кемі Баденох та голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат.

Про заміну прем'єр-міністра Великої Британії Консервативна партія має остаточно повідомити на початку осені 2022 року.

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