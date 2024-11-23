Дві тисячі випадків канібалізму під час голодомору: МВС презентувало карту на основі документів

У День пам'яті жертв голодомору міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про унікальну карту, створену на основі кримінальних справ радянської доби. На ній показані дані про випадки канібалізму в 1932 – 1933 роках.

Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка. Читати ці дані досить важко, але необхідно. Саме так ми можемо дізнатися свою справжню історію. Важливо сказати, що у 1956 році радянська влада знищила частину матеріалів про канібалізм. Але не всі.

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Що відомо про інтерактивну карту щодо голодомору від МВС

Голодомор – тяжкий і цинічний злочин проти людяності. Трагедія українського народу, спричинена Росією. Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так Росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних. Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов'язаних із діями радянських катів. На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році,

– написав Ігор Клименко.

Він підкреслив: оприлюднені матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Тож Україна має пам'ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою.

На карті вказано регіони, де зафіксували випадки канібалізму під час голодомору / Фото МВС

Зауважимо, що робота над картою була досить довгою. У 2020 році МВС підписало меморандум про співпрацю з музеєм голодомору та було відкрито архіви кримінальних справ про геноцид. Далі музею передавали розсекречені архівні справи, а в 2023 році було оцифровано 1022 справи про канібалізм під час голодомору 1932 – 1933 років. Тепер додали інформацію про ще понад тисячу справ про людоїдство – їх радянська влада знищила у 1956 році, проте збереглася коротка інформація у так званих вибіркових списках на знищення. Загалом маємо майже 2050 трагічних історій.

Якщо віддалити карту, то цифри перетворюються на "вогнища". Це так звана хороплетна карта або картограма / Скриншот 24 Каналу

За допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму чітко збігається з географією найбільш постраждалих внаслідок голодомору регіонів, яка раніше була визначена українськими науковцями. Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР,

– ідеться в повідомленні МВС.

Важливо! Роботи з нанесення даних на карту ще тривають, карту можна буде переглянути на сайті МВС у спеціальному розділі. Наразі вона доступна за цим посиланням.

Інтерактивна карта МВС щодо голодомору дуже цінна для дослідників, адже на ній:

Нанесено дані про канібалізм зі свідчень, опублікованих у томі Національної книги пам'яті Голодомору по Київській області. Це дозволило верифікувати частину усноісторичних свідчень та виявити випадки, які не були зафіксовані каральними органами.

Відтворено адміністративний поділ УСРР 1933 року, а також є можливість використовувати сучасну карту України.

Помітно, де хлібозаготівлі були найсуворішими, а отже можна проводити кореляції із селянським повстанським рухом, особливо південної Київщини – сучасної Черкащини.

Іще на презентації згадали про епізод проєкту "Реальної історії" журналіста Акіма Галімова. Він зняв передачу саме в Галузевому державному архіві МВС.

"Реальна історія" про голодомор: дивіться відео

Вічна пам'ять жертвам голодомору!