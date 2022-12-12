Канцлер Австрії каже, що готовий підтримувати контакти з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер готовий підтримувати контакти з російським диктатором Володимиром Путін, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Канцлер уже двічі говорив із Путіним

Спершу політик нагадав, що двічі спілкувався з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У квітні він навіть приїздив у Москву і став першим європейським лідером, який відвідав Росію за час війни.

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Тоді Путін особисто спілкувався з Негаммером. До цього політики не зустрічалися і навіть не проводили телефонні розмови.

Вдруге канцлер Австрії спілкувався з Путіним телефоном у травні. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт зерна та гуманітарну кризу.

Австрія й далі наполягає на своїй "нейтральності"

Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах,

– зазначив канцлер.

Негаммер неодноразово наголошував, що його країна зберігає нейтралітет у питаннях війни. Однак, щодо деяких питань Відень має чітку позицію.

"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування військових злочинів", – додав Негаммер.

Єдиними країнами, які відмовилися надавати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами, стали Австрія та Угорщина. У той час як деякі країни задля надання ЗСУ військової допомоги навіть змінюють законодавство, Відень та Будапешт вирішили спробувати "зберегти нейтралітет".

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