Канцлер Австрії Негаммер все ще вірить в ефективні переговори між Україною та Росією

Канцлер Австрії Карл Негаммер вважає, що наразі все ще залишається невелике вікно можливостей для переговорів між Росією та Україною. На його думку, завершення війни шляхом перемовин досі можливе.

Про це очільник австрійського уряду заявив після того, як зустрівся з Зеленським, а згодом з Путіним. Свої думки Негаммер висловив в інтерв'ю агентствам DPA і APA, 24 канал передає деталі.

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Негаммер вірить у закінчення війни шляхом перемовин

За словами Негаммера, невелике вікно можливостей для ефективних перемовин між Україною та Росією досі існує. Канцлер Австрії зазначив, що як Зеленський, так і Путін зараз "перебувають у стані воєнного мислення", але обидва знають, що війна у якийсь момент повинна закінчитися.

Разом з тим Негаммер висловив побоювання, що загострення бойових дій на Донбасі все одно неминуче.

Обидві сторони готуються до дуже напруженої і, з людської точки зору, нищівної битви,

– наголосив очільник австрійського уряду.

Зазначається, що обидва візити канцлера Австрії у Київ та Москву були сконцентровані на переговорах, які Росія та Україна ведуть "з метою припинення вогню".

Велике питання полягає у тому, чи можливе припинення цієї війни зі збереженням обличчя для обох сторін,

– підкреслив Негаммер.

До слова, австрійський канцлер додав, що Путін визнає економічну шкоду, завдану його країні унаслідок початку повномасштабної війни проти України.

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