Канцлер Австрії побачив зв'язок у російсько-українському конфлікті та зростанні ціни на газ

29 січня 2022 , 17:33
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Джерело:

брифінг канцлера Австрії

Австрійська влада вважає, що конфлікт Росії і України має вплив на зростання цін на газ у Європі. Через ймовірне вторгнення Росії ситуація ускладнюється ще більше.

Ситуація між Україною та Росією нібито є драйвером цін на газ у Європі. Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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Звичайно, конфліктна ситуація між Україною і Росією є також драйвером ціни на газ. Ситуація там більш ніж напружена,
– заявив він.

Також Нехаммер стверджує, що є все більше ознак достатніх військових потужностей Росії для часткового вторгнення.

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Автор: Оксана Княжик