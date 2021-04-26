Слідом за Німеччиною: канцлер Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії

Себастьян Курц заявив, що мир на континенті начебто можна встановити тільки спільно з Росією. Саме тому Австрія не є прихильницею додаткових санкцій Євросоюзу проти Росії.
Джерело:Neue Zurcher Zeitung
Канцлер Австрії Курц переконаний, що вже наявні санкції є правильним рішенням. Водночас вони не мають стати самоціллю.
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Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення – це не шлях, яким ми хочемо йти,
– наголосив Курц.
Він зауважив, що є прихильником діалогу з Росією. Свою позицію Курц аргументує тим, що "на нашому континенті мир буде тільки з Росією, а не проти неї".
Позиція Німеччини
Австрія стала не першою країною, яка виступила проти додаткових санкцій з боку ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявив, що наразі стосунки з Росією є поганими, однак ситуацію необхідно врегульовувати.
За словами Мааса, метою дипломатії є вести діалог зі сторонами, стосунки з якими є напруженими, а не лише "завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках".
Санкції ЄС проти Росії: головне
- Ще у березні 2021 року ЄС наклав санкції проти російських посадовців через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Згодом у ЄС також продовжили санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України.
- У квітні 2021 року депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс зауважив, що санкції Євросоюзу проти Росії є неминучими. За словами європарламентаря, на країну-агресора потрібно тиснути.