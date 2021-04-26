Слідом за Німеччиною: канцлер Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії

Себастьян Курц заявив, що мир на континенті начебто можна встановити тільки спільно з Росією. Саме тому Австрія не є прихильницею додаткових санкцій Євросоюзу проти Росії.

Канцлер Австрії Курц переконаний, що вже наявні санкції є правильним рішенням. Водночас вони не мають стати самоціллю.

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Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення – це не шлях, яким ми хочемо йти,

– наголосив Курц.

Він зауважив, що є прихильником діалогу з Росією. Свою позицію Курц аргументує тим, що "на нашому континенті мир буде тільки з Росією, а не проти неї".

Позиція Німеччини

Австрія стала не першою країною, яка виступила проти додаткових санкцій з боку ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявив, що наразі стосунки з Росією є поганими, однак ситуацію необхідно врегульовувати.

За словами Мааса, метою дипломатії є вести діалог зі сторонами, стосунки з якими є напруженими, а не лише "завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках".

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