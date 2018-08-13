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Каньє Вест фантазує про секс з сестрами дружини Кім Кардашян

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Каньє Вест і Кім Кардашян
Каньє Вест і Кім Кардашян / GettyImages

Чоловік Кім Кардашян Каньє Вест неочікувано зізнався, що у своїх фантазіях займається сексом з чотирма сестрами його дружини.

Про це заявив репер Каньє Вест у новій композиції під назвою "XTCY, повідомляє видання Radar Online.

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"У вас бувають збочені думки? У мене їх більше. У вас є сестри дружини з якими ви хотіли б переспати? У мене їх четверо" – співає Каньє.

Як відомо, У Кім Кардашян є чотири сестри – 39-річна Кортні і 34-річна Хлое Кардашьян, 22-річна Кендалл і 21-річна Кайлі Дженнер.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Дивіться відео: Каньє Вест – XTCY

 

Теги: LifeStyle Музика Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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