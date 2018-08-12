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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Каньє Вест отримав в подарунок довічну преміум-підписку на порно

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Каньє Вест
Каньє Вест / GettyImages

Чоловік Кім Кардашян, 41-річний репер Каньє Вест, який не приховує свого вподобання стосовно перегляду порно, отримав гарячий подарунок від ресурсу Pornhub.

Напередодні Каньє Вест став гостем шоу Джиммі Кіммела, де відверто зізнався, що любить переглядати порно. Репер додав, що дивиться фільми для дорослих на ресурсі Pornhub.

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Відповідь не змусила себе довго чекати. Керівництво порталу вирішило подарувати Каньє довічну преміум-підписку на їхній ресурс. Про це повідомляє прес-служба сайту Pornhub в Twitter.

Так, Каньє Вест зможе проводити час за переглядом порно, не думаючи про оплату контенту.

 

Джерело: 24 Канал
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