Каньє Вест пише книжку про філософію

Американський репер Каньє Вест – чоловік зірки реаліті-шоу Кім Кардашян, вирішив написати книгу про особисту філософію життя.

Про намір написати книгу "Break the Simulation" репер розповів у інтерв'ю The Hollywood Reporter.

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"Я притримуюсь однієї філософії чи, швидше, концепції, тому що слово філософія може звучати надто сильно. Тож, у мене є концепція фотографії, і я міркую про це – про людей, які захоплюються фотографією, – оскільки фото може переносити нас із нинішнього моменту в минуле або майбутнє. Фотографію можна використовувати задля документування подій, але часто вона поглинає нас. Люди надто віддаються спогадам», – сказав репер.

Про себе Каньє сказав, що живе теперішнім.

"Я вірю, що весь час сконцентрований у теперішньому моменті. Майбутнє відбувається тут і зараз, минуле відбувається тут і зараз".