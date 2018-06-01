Каньє Вест випустив альбом Ye: усі пісні та фото з презентації

Американський репер, чоловік зірки реаліті-шоу Кім Кардашян Каньє Вест представив новий альбом під назвою Ye.

Альбом складається з 7 треків, а його загальна тривалість становить 23 хвилини. Прем'єра платівки відбулася в ущелині в штаті Вайомінг, куди Каньє скликав друзів і журналістів.

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Підтримала Веста і його 37-річна дружина Кім Кардашян, яка прилетіла до чоловіка після зустрічі з Дональдом Трампом.

Кім Кардашян на презентації альбому

Тут відбулася прем'єра платівки