24 Канал і Останній Капіталіст запускають серію лекцій Капітал 24

Перша подія буде присвячена темі "Як захистити свої гроші від інфляції у 2025 році". Серед спікерів – Валентин Краснопьоров, Василь Фурман, Катерина Бутко.

Дата проведення події 5 квітня, початок о 12:30. Локація – Львів, Медіатека (вул. Мулярська, 2А. Квитки доступні за посиланням. Більше про подію розповідає 24 Канал.

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Тема першої лекції – як захистити свої гроші від інфляції у 2025 році

У час економічної нестабільності українці шукають відповіді на прості, але важливі питання: куди вкласти заощадження, чи довіряти банкам та головне – як не допустити знецінення коштів.

Щоб дати чесну й фахову відповідь, 24 Канал разом з Останнім Капіталістом запускають серію лекцій під назвою "Капітал 24". В рамках першої події експерти розкажуть, як захистити свої гроші від інфляції у 2025 році.

Хто виступить на події

Валентин Краснопьоров

Громадський діяч, підприємець, засновник просвітницької ініціативи "Останній Капіталіст", голова правління ГО "Сильні громади". Говоритиме про ідеологічні засади фінансової незалежності українців, культуру накопичення та світогляд, у якому гроші – це свобода.

Василь Фурман

Економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України. Представить макроекономічний контекст та розповість, що буде з інфляцією, гривнею, банківською системою у 2025 – 2026 роках.

Катерина Бутко

Практикуюча інвесторка, фінансова радниця, керівниця радників SFO. Пояснить, як сформувати особистий інвестиційний портфель. У фокусі – український контекст, кращі світові практики, типові помилки новачків і покроковий план дій.

Модераторка події – керівниця економічного відділу 24 Каналу Дар’я Вереньова.

Подія буде корисною для:

підприємців і найманих працівників;

людей з доходом середнього рівня і вище, які хочуть вберегти капітал;

тих, хто планує інвестувати, створити фінансову подушку або диверсифікувати заощадження.

Тривалість події: 3 години. В програму включено перерву на каву та живу Q&A-сесію зі спікерами.

Придбати квиток можна за посиланням. Кількість місць обмежена.

Частина коштів буде направлена на поточний збір Фонду 24.