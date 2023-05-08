Інцидент трапився близько 18:30. За попередньою інформацією, зіткнулись Mercedes та Range Rover.

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Капітан поліції порушив ПДР

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що за кермом Mercedes був капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Водій порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Range Rover.

На жаль, у результаті аварії загинуло троє людей. Разом з водієм Mercedes загинув його пасажир.

Як виявилось згодом, загиблий водій Range Rover був депутатом Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі. Наразі вони перебувають в реанімації.

На Закарпатті сталася смертельна ДТП / Фото Віталій Глагола

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