Інцидент трапився близько 18:30. За попередньою інформацією, зіткнулись Mercedes та Range Rover.
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Капітан поліції порушив ПДР
Журналіст Віталій Глагола повідомив, що за кермом Mercedes був капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Водій порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Range Rover.
На жаль, у результаті аварії загинуло троє людей. Разом з водієм Mercedes загинув його пасажир.
Як виявилось згодом, загиблий водій Range Rover був депутатом Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі. Наразі вони перебувають в реанімації.
На Закарпатті сталася смертельна ДТП / Фото Віталій Глагола
Аварії в Україні: останні новини
- 1 травня у Хмельницькому сталася смертельна аварія. По вулиці Тернопільській водій авто "Опель" на пішохідному переході збив трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. Унаслідок аварії один із військових загинув. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.
- Крім того, у Запоріжжі 23 квітня сталася ДТП. Внаслідок зіткнення автомобілів затиснуло двох неповнолітніх. Причину ДТП наразі встановлюють. Правоохоронці розпочали розслідування.
- Додамо, що за кілька днів до цього у столиці сталася масштабна автотроща. На бульварі Лесі Українки у бік метро Печерська від Дружби народів зіткнулися одразу 5 автомобілів. На щастя, минулося без жертв.
- Також у ніч на 22 квітня в Одеській області 16-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння вирішив покататися на батьковому автомобілі зі своїми друзями. Підліток виїхав на дорогу, але не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі. Унаслідок аварії підліток 17 років загинув на місці.