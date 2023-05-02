У понеділок, 1 травня, у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Близько 13:00 по вулиці Тернопільській водій збив трьох осіб, повідомляє 24 Канал.

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Момент аварії потрапив на відео

Двоє військовослужбовців 45 років та 31-річна співробітниця поліції переходили дорогу, коли їх збив водій авто "Опель". Один чоловік загинув відразу на місці, інші двоє – госпіталізовані до лікарні.

Момент наїзду зафіксували камери відеоспостереження поблизу магазину меблів "Оріт", де сталася аварія. Відео опублікували у соцмережах.

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Наразі водія, який здійснив наїзд, затримали. Правоохоронці встановлюють всі подробиці інциденту.

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