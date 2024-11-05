Біля Капітолію поліція затримала чоловіка із смолоскипом та сигнальною зброєю
У США в Центрі для відвідувачів Капітолія поліція затримала чоловіка, від якого пахло пальним. Він також мав при собі смолоскип і сигнальну ракету.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Капітолію.
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У Капітолії затримали чоловіка з смолоскипом
Працівники поліції повідомили, що чоловіка зупинили під час перевірки в Центрі відвідувачів Капітолію.
Від нього тхнуло пальним, він мав при собі факел і сигнальну ракету. На час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій,
– додали в повідомленні.
Наразі невідомо, чи пов'язаний інцидент із виборами у США, які відбуваються в країні сьогодні.
До слова, зазначимо, що американці обирають нового президента у вівторок, 5 листопада. За цю посаду змагаються кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Про те, як у Штатах відбуваються вибори глави держави, читайте в матеріалі 24 Каналу.