Росія видозміниться, – Буданов сказав, чи можливо дочекатися капітуляції Кремля

Україна переможе Росію у війні. Після цього буде тривалий період дуже важкої роботи.

Про це у документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Розвідник" розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.

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Буданов впевнений у перемозі України

Голова ГУР впевнений, що Україна переможе Росію.

Ви ще за цей рік цього не зрозуміли? Так воно і буде. Рядовим громадянам України слід нарешті повірити не в якихось "експертів, які все знають", перестати боятися Росії та почати вірити в себе, свій народ, армію та владу. І зрозуміти, що ми виграємо цю війну,

– зауважив Буданов.

За його словами, це не можна змінити, хто б як не хотів, – Україна переможе, це абсолютно вирішене питання. Ця перемога для українців є дуже чітко окресленою. Мовиться про повернення адмінкордонів станом на 1991 рік.

"Може бути ситуація, при якій не буде ніякої капітуляції, проте ми повернемо свої адмінкордони. Росія видозміниться. Це треба називати (словом – 24 Канал) "видозміниться". Чи з'являться там нові державоутворення? З'являться. Росіяни самі чудово про це знають", – підкреслив очільник ГУР.

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Після перемоги на Україну чекає складний етап

Буданов розповів, що після перемоги хоче поїхати до Севастополя.

"Севастополь буде першим. Це моє рідне місто. Я народився у Києві, але все дитинство пройшло там", – зазначив голова ГУР.

За його словами, перемогою "всі ці події" не завершаться – на Україну чекає досить складний етап.

"Він, можна сказати, буде багаторічним. Фактичною реінтеграцією наших територій. Бо зараз, вибачте, ми отримаємо плюс 3 мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди з іншим сприйняттям світу, це не буде так легко, як здається. День перемоги – він буде", – зауважив Буданов.

Він підсумував, що після цього піде досить важка робота, яка продовжуватиметься тривалий період.