Суддя Карабань, який не покарав Настю Константінову за п'яне водіння, подав у відставку

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Раніше суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань допоміг дочці своєї колеги Насті Константіновій уникнути відповідальності за водіння напідпитку. А 14 травня стало відомо, що суддя подав у відставку.

Джерело:

Prosud

Нещодавно всеукраїнське об'єднання Prosud скерувало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Карабаня.

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Суддя Карабань вирішив піти у відставку

Карабань свого часу "посприяв" колезі під час розгляду справи її дочки. А саме допоміг уникнути відповідальності за п'яне водіння скандальній Насті Константіновій.

У новому розкладі засідань Вищої ради правосуддя 27 травня стоїть розгляд питання щодо відставки Володимира Карабаня.

Вчергове замість того, щоб покарати та звільнити суддю члени ВРП можуть відправити його в почесну відставку з чималими виплатами,
– йдеться у повідомленні.

Однак Вища рада правосуддя може й відкласти розгляд питання про відставку й спочатку скаргу на суддю. 

П'яна їзда Насті: що відомо

  • За словами журналістки "Слідства. Інфо" Євгенії Моторевської, у 2020 році патрульні спіймали Настю Константінову в центрі Києва з явними ознаками алкогольного сп'яніння і склали протокол.
  • Справа потрапила в той самий суд, де працює мама дівчини – Крістіна Константінова, а також її вітчим Віктор Кицюк.
  • Настя навіть не приходила до суду, надавши тільки письмові пояснення.
  • Вона вказала, що на машині тоді не їхала, а тільки грілася в ній, а перезбуджена була, оскільки посварилася з хлопцем.
  • Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але передала судді довідку про те, що в ту ніч під дією речовини не була.
  • Володимир Карабань не покарав дівчину та закрив справу.

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