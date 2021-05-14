Суддя Карабань, який не покарав Настю Константінову за п'яне водіння, подав у відставку

Раніше суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань допоміг дочці своєї колеги Насті Константіновій уникнути відповідальності за водіння напідпитку. А 14 травня стало відомо, що суддя подав у відставку.

Нещодавно всеукраїнське об'єднання Prosud скерувало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Карабаня.

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Суддя Карабань вирішив піти у відставку

Карабань свого часу "посприяв" колезі під час розгляду справи її дочки. А саме допоміг уникнути відповідальності за п'яне водіння скандальній Насті Константіновій.

У новому розкладі засідань Вищої ради правосуддя 27 травня стоїть розгляд питання щодо відставки Володимира Карабаня.

Вчергове замість того, щоб покарати та звільнити суддю члени ВРП можуть відправити його в почесну відставку з чималими виплатами,

– йдеться у повідомленні.

Однак Вища рада правосуддя може й відкласти розгляд питання про відставку й спочатку скаргу на суддю.