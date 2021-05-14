Суддя Карабань, який не покарав Настю Константінову за п'яне водіння, подав у відставку

Раніше суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань допоміг дочці своєї колеги Насті Константіновій уникнути відповідальності за водіння напідпитку. А 14 травня стало відомо, що суддя подав у відставку.
Джерело:Prosud
Нещодавно всеукраїнське об'єднання Prosud скерувало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Карабаня.
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Суддя Карабань вирішив піти у відставку
Карабань свого часу "посприяв" колезі під час розгляду справи її дочки. А саме допоміг уникнути відповідальності за п'яне водіння скандальній Насті Константіновій.
У новому розкладі засідань Вищої ради правосуддя 27 травня стоїть розгляд питання щодо відставки Володимира Карабаня.
Вчергове замість того, щоб покарати та звільнити суддю члени ВРП можуть відправити його в почесну відставку з чималими виплатами,
– йдеться у повідомленні.
Однак Вища рада правосуддя може й відкласти розгляд питання про відставку й спочатку скаргу на суддю.
П'яна їзда Насті: що відомо
- За словами журналістки "Слідства. Інфо" Євгенії Моторевської, у 2020 році патрульні спіймали Настю Константінову в центрі Києва з явними ознаками алкогольного сп'яніння і склали протокол.
- Справа потрапила в той самий суд, де працює мама дівчини – Крістіна Константінова, а також її вітчим Віктор Кицюк.
- Настя навіть не приходила до суду, надавши тільки письмові пояснення.
- Вона вказала, що на машині тоді не їхала, а тільки грілася в ній, а перезбуджена була, оскільки посварилася з хлопцем.
- Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але передала судді довідку про те, що в ту ніч під дією речовини не була.
- Володимир Карабань не покарав дівчину та закрив справу.
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Скандал за участю Насті через Басту: головне
- Раніше дівчина втрапила у скандал, опублікувавши у соцмережах сторіз з підтримкою російського співака Басти.
- Настя зазначила, що його поїздки в окупований Крим нічого не означають. Крім того, вона назвала півострів "прос*аним", а українців – бидлом.
- Згодом вона у своєрідний спосіб вибачилася перед українцями за сказане.