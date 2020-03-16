Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

Заходи безпеки в Україні першими посилили у Чернівцях. Саме там зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Згодом ініціативу підхопили Львів та Одеса. Планується, що вже незабаром там закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС.

Чернівці

Перший випадок захворювання на Covid-19 зафіксували у Чернівцях. 3 березня захворів 39-річний чоловік, який мандрував Італією разом із дружиною. На наступний день у місті ввели карантин: навчання і масові заходи скасували. Зазначимо, що обмеження почали діяти на понад 10 днів раніше, ніж в усій іншій Україні.

Важливо В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом

Другий випадок підтвердили 12 березня: захворів чоловік пенсійного віку. На відміну від першого випадку, чоловік отримав вірус від контактної особи. Сам він не був за кордоном, але з Італії нещодавно повернулася його дружина.

Обмеження у Чернівцях:

З 4 березня ввели карантин у навчальних закладах .

. Скасували сеанси кіно, вистави у театрах, закрили спортивні клуби.

Закрили всі базари , включно з найбільшим у Західній Україні "Калинівським ринком". Працюватиме лише сектор із продуктами.

, включно з найбільшим у Західній Україні "Калинівським ринком". Працюватиме лише сектор із продуктами. Заборонили всі масові заходи , у яких бере участь понад 50 осіб. Не стосуватиметься це засідань обласної та місцевої ради.

, у яких бере участь понад 50 осіб. Не стосуватиметься це засідань обласної та місцевої ради. Поки ситуація є напруженою, будуть проводити подворовий обхід: оглядатимуть людей, які повернулися з країн, де зафіксовано Covid-19.

Тим особам, які перебувають на обсервації, доставлятимуть продукти, воду і ліки.

Зверніть увагу Чернівці в умовах посиленого карантину: самотнім доставлятимуть їжу і ліки

Львів

Роботу закладів громадського харчування та торгових центрів планували обмежити з 16 березня. Про тимчасове закриття повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці. Він зазначив, що офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій ухвалять 16 березня, однак станом на 10:00 усі торгові заклади продовжують працювати.

Обмеження у Львові:

усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закриють;

ресторани, кафе та кав'ярні;

торгово-розважальні центри;

пропонують обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб, пересування населення на адміністративних територіях,

запровадити дистанційний режим роботи працівників,

переглянути режим роботи громадського транспорту.

Відкритими для містян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки. Деякі заклади припинили роботу ще до початку офіційного рішення. До прикладу, львівський ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про закриття з 17 березня своїх ресторанів на період карантину.

Одеса

Одеса також долучилася до посилення обмежень через карантин. Там з півночі 16 березня 2020 припиняють роботу усіх закладів загального користування, приватних чи державних, якщо там збираються понад 10 людей.

Обмеження в Одесі:

Закрити кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, інші культурні й розважальні заклади.

Дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, серед яких і спортивні.

Фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони.

Зоопарки, водні парки, парки атракціонів.

Усі магазини, крім продуктових та аптек.

Торговельно-розважальні центри.

Будівельні та інші ринки, крім продуктових.

Ресторани, заклади громадського харчування.

Закривають також і інші заклади – "на розсуд та під особисту відповідальність керівника".

Варто прочитати В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ

Київ

16 березня у Києві також запровадили певні обмеження. Працюватимуть продуктові магазини та крамниці із господарськими товарами, аптеки, заправки, банки та банкомати. Які обмеження запроваджують в Києві Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;

Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі;

Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування;

Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби. Водночас деякі ресторани вирішили самі припинити свою роботу ще до початку офіційного повідомлення. До прикладу, київські ресторани мережі "Чорноморка" будуть закриті на карантин, а з 18 березня вводять доставку по місту. Мережа включає дев'ять ресторанів "Чорноморка", а також "оселедцевих" в Києві, і "анчоусного" в Києві, Вінниці та Львові.

Івано-Франківськ

У мерії Івано-Франківська також посилили карантин. З 17 березня закривають все, крім магазинів, аптек та заправок.

Обмеження в Івано-Франківську

обмежується прийом роботи ЦНАПів і філій Департаменту соціальної політики;

запроваджується перехід на дистанційну форму роботи;

зупиняється робота всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек і заправок.

власникам продуктових ринків та громадського транспорту потрібно проводити дезінфекцію постійно

Також мовиться про обмеження випуску комунального транспорту – тролейбусів та автобусів по графіку вихідного дня.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують. В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу