Карантин на вулиці: чого зараз потребують безпритульні і як допомогти

Під час карантину з усіх усюд лунає заклик "Залишайтеся вдома". Однак не всі люди мають можливість його дотримуватися. Зокрема, тому що цієї самої домівки у них просто немає. Розповідаємо, як можна допомогти безпритульним сьогодні та чого вони потребують найбільше.

Як допомогти людям на вулиці?

Як розповів у коментарі сайту 24 каналу голова Спільноти святого Егідія у Києві Юрій Ліфансе, із запровадженням карантину на вулицях з’явилися нові бездомні.

Зокрема, це – заробітчани, які працювали на будівництвах. Вони скорочуються зараз, часто це – некваліфікований персонал, який звільнили першим й тепер їм ніде жити. Так само немає підробітків, тому люди, які орендували місця у хостелах, теж залишилися на вулиці. Є і ті, хто просто не зміг виїхати з Києва, коли перекрили міжміське сполучення.

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Сьогодні допомогти можна їжею, тому що, наприклад, їдальні, де можна було поїсти дешево чи безкоштовно, закриті.

Потрібно виходити з дому з бутербродом і пляшкою води, щоб дати бездомним, яких зустрічаєш на вулиці. Тому що зараз вони не можуть доїхати до того місця, де є їжа. Так допомогти може кожен,

– зазначив Юрій Ліфансе.

Він додав, що наразі потрібні також сезонні речі (одяг, взуття для дорослих). А також – маски (без них бездомні не можуть зайти в магазини) та антисептики (громадські вбиральні закриті, тож можливості нормально вимити руки фактично немає).

Також, якщо є змога, важливо підтримувати організації, які це роблять регулярно. Наприклад, волонтери Спільноти Святого Егідія кілька разів на тиждень роздають їжу та речі бездомним у декількох районах Києва.

Як можна допомогти:

особисто принести їжу на роздачу (для кожного пункту – свій розклад, зазначений нижче);

приготувати обід для бездомних, а волонтери заїдуть до вас і заберуть його;

підвезти волонтерів і допомогти доставити їжу;

фінансово.

Детальна інформація, контакти та реквізити – на Facebook-сторінці Спільноти.









Де роздають їжу бездомним у Києві

Також не припиняють роботу під час карантину волонтери організації "Допоможи бездомному". Вони роздають обіди на Подолі у Києві (біля Житнього ринку) та привозять їжу до соціальних центрів, де безпритульні можуть залишатися на ночівлю чи тимчасово проживати.

Онлайн-карта з усіма пунктами гарячого харчування у Києві – тут. На мапу нанесені місця, де бідні можуть поїсти в період карантину. В описі кожної точки – назва організації, яка там допомагає бездомним, а в деталях карти – посилання на їхні сторінки на Facebook. Крім вищеназваних організацій, тут, зокрема, вказані: BEZ дома, "Парасоля / Молодь небайдужа", Деполь (Харків), Карітас-Спес (РКЦ), Від серця до серця.



На Великдень безпритульним також роздавали паски / Фото Ganna Ginda, Facebook Спільноти Святого Егідія

Допомога притулкам для тварин

Карантин позначився і на існуванні притулків для чотириногих. І тоді як, наприклад, у США люди масово пішли до таких закладів, аби завести собі домашнього улюбленця, в Україні ситуація дещо інакша.

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Так, за словами директорки притулку "Сіріус" Олександри Мезінової, з початком пандемії зросла кількість дзвінків з проханням віддати тварину до притулку. Крім того, на вулицях стало більше безпритульних собак та кішок – через кризу погіршився матеріальний стан людей й інколи домашнього улюбленця просто виганяють на вулицю.

Самі притулки теж потребують фінансування: через карантин туди не їздять відвідувачі, а компаній, які зазвичай допомагають, також торкнулася криза.

Зменшилася корпоративна та індивідуальна фінансова допомога притулку, адже громадяни та організації опинилися у складних умовах. Проте саме зараз притулок особливо потребує допомоги, а тварини – прилаштування,

– розповіла директорка "Сіріуса".

Як можна допомогти:

купити корм для тварин (наприклад, мешканці "Сіріуса" споживають в день 1200 кг екструдованого корму і близько 300 кг сухого корму);

купити необхідні ліки та обробки (від бліх, кліщів тощо);

фінансово.



Допомогти можна, забравши безпритульну тварину додому / Фото Facebook "Сіріус"

Людей також закликають забрати собі кота або песика з притулку. Однак наголошують: тварина – не іграшка та не тимчасова розвага. Нові господарі підписують договір з притулком, проходять випробувальний термін та регулярно отримують рекомендації від кураторів щодо адаптації домашніх улюбленців.

Контакти та реквізити притулків – на їхніх сторінках у соцмережах (там можна також знайти більш детальну інформацію про актуальні потреби). Серед найбільших: "Сіріус", "Happy paw", Гостомельський притулок для тварин.