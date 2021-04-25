Карантинна вечірка Тищенка: який штраф готель заплатить за порушення

За підпільну вечірку, яку під час локдауну влаштував для дружини "слуга народу" Микола Тищенко, відповідатиме готель, у якому вона відбулася. Адміністрації закладу доведеться заплатити штраф.

Відповідний адмінпротокол був складений ще у понеділок, 19 квітня. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби.

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"Тищенко для своєї дружини влаштував свято, "молодець". Але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України", – прокоментував він.

Голова Держпродспоживслужби наголосив, що вже готові документи щодо кримінального провадження за статтею про порушення норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

За це відповідатиме лише адміністрація готелю й ресторану, Тищенко може відповідати за це дійство тільки як людина,

– наголосив чиновник.

"Після цього були здійснені рейди по майже усіх готелях та ресторанах при них. Щодня перевірили 20 – 25 таких закладів, складали десь 2 – 3 протоколи", – додав він.

Скільки заплатить готель

Святкування влаштували у ресторані київського готелю Fairmont. Серед гостей були відомі політики та високопосадовці.

Рубан пояснив, що закладу доведеться заплатити мінімальний штраф, передбачений законодавством, тобто 34 тисячі гривень.

Все тому, що таке порушення там виявили вперше. Натомість якщо воно повториться, сума штрафу зросте до 170 тисяч гривень.

Тищенко влаштував вечірку під час локдауну: що відомо

"Слуга народу" Микола Тищенко влаштував вечірку з нагоди дня народження своєї дружини. У цей час у Києві діяли посилені карантинні обмеження.

Гостей заздалегідь попросили не позначити нікого на фото та не вказувати локацію. Однак кадри з вечірки все ж потрапили до журналістів.

Столична поліція відреагувала на публікації у соцмережах. Там відкрили кримінальне провадження за фактом порушення умов локдауну.

Сам Тищенко вважає, що нічого не порушував, а скандал називає політичним замовленням. Водночас він готовий понести відповідальність.

На позачерговому онлайн-засіданні "слуги народу" вирішили, що Тищенко повинен сплатити максимальний штраф. Далі – рішення за політрадою партії.

Водночас депутатка президентської політсили Роксолана Підласа зазначила, що питання про штраф має вирішувати поліція. Мовляв, "слуги народу" не мають таких повноважень.

Вона також розкритикувала пропозицію від Арахамії щодо допомоги військовим. "Благодійна допомога армії – це не покарання, це виглядає дико", – наголосила вона.

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