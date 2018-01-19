Кардашян опублікувала пікантне фото, де вона позує оголеною: фото
23:04, 19 січня 2503 Читать новость на русском
Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в ліжку повністю оголена.
37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.
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Цього разу Кім опублікувала доволі інтимне фото, де вона позує оголеною в ліжку. Груди Кардашян "заблюрила" у фоторедакторі, а інші інтимні місця вона прикрила ковдрою.
Джерело: 24 Канал
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