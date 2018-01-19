Кардашян опублікувала пікантне фото, де вона позує оголеною: фото

Світська левиця Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу своїм відвертим знімком, де вона позує в ліжку повністю оголена.

37-річна Кім Кардашян не соромиться своїх пишних форм, які частково принесли їй славу у всьому світі. Тому не дивно, що Кім періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram доволі пікантні кадри.

Читайте також: Кім Кардашян втретє стала мамою

Цього разу Кім опублікувала доволі інтимне фото, де вона позує оголеною в ліжку. Груди Кардашян "заблюрила" у фоторедакторі, а інші інтимні місця вона прикрила ковдрою.