Австрійка з МЗС Кнайсль, яка танцювала з Путіним, буде опікуватися амурськими тиграми в Росії

Карін Кнайсль у 2017 – 2019 роках очолювала МЗС Австрії. 2018 року вона уславилася тим, що танцювала з Путіним на весіллі, а загалом діячка є проросійською. Тепер же Москва доручила їй "важливе" завдання, передає 24 Канал.

У серпні 2023 року Кнайсль перебралася жити в Росію, якщо конкретніше – в Рязанську область. Вона працює при університеті в Санкт-Петербурзі.

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Яку "посаду" отримала колишня австрійська міністерка в Росії

Генеральний директор російського центру "Амурський тигр" Сергєй Арамілєв повідомив, що їй доручили бути "амбасадором діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Вона цілком підтримує діяльність з охорони цієї тварини в Росії. Для неї дуже важливо, і зараз вона розповідає про нашу діяльність, у неї досить багато партнерів, вони беруть участь у нашій організації,

– пояснив він.

За словами Арамілєва, центр "Амурський тигр" звертається до Кнайсль за порадами у сфері міжнародних відносин.

Сама Кнайсль раніше говорила про те, що хотіла би опікуватися амурськими тиграми. Імовірно, в Кремлі почули її забаганки та працевлаштували опальну чиновницю. Але порівняно з роботою в раді директорів Роснафти це, звісно, кар'єрне піке (Кнайсль була змушена залишити цю посаду після початку війни, оскільки боялася санкцій).

Цікаво! У 2022 році Кнайсль заявила, що в рідній Австрії їй погрожують, тож вона переїхала до Лівану. Вибір, вочевидь, зумовлений тим, що жінка провела дитинство в Йорданії і добре знає східні мови. Кумедно, але до Росії перевезли не тільки любительку Путіна, але і її поні. Допоміг у цьому військовий борт російського міноборони, який вивіз тварин із Сирії.