Ексголова МЗС Австрії, яка живе в Росії, похвалила місцеву церкву за теплий прийом
- Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль похвалила російську церкву за гостинність під час богослужіння, на яке вона прийшла з котом.
- Кнайсль, відома своїм танцем з Володимиром Путіним на власному весіллі, в 2023 році переїхала до Санкт-Петербурга для роботи в центрі G.O.R.K.I.
Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала з Володимиром Путіним на своєму весіллі у 2018 році, похвалила російську церкву. Місцеві прийняли її кота на богослужіння.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Карін Кнайсль.
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Що Кнайсль написала про російську церкву?
Колишня міністерка закордонних справ Австрії побажала всім "мирної неділі – наскільки це можливо, з огляду на численні битви проти людяності – від Гази до Сирії й далі". У цей день, 20 липня, вона пішла на богослужіння до російської церкви разом з одним зі своїх котів, на ім’я Хан Касім.
Оце і є Росія! Я теж відчуваю тут гостинність, хоча мало що розумію з богослужіння, але в повітрі витає спокій, якого я ніколи не відчувала в церкві, з якої прийшла,
– запевнила Кнайсль.
За її словами, місцеві з теплими усмішками радо прийняли грайливого чотирилапого відвідувача.
Кіт Карін Кнайсль у російській церкві / фото з телеграм-каналу жінки
Нагадаємо, що ексголова МЗС Австрії прославилась тим, що у 2018 році на своєму весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним. У 2023 році повідомляли, що Карін Кнайсль переїхала до Санкт-Петербурга, щоб працювати у центрі G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує.
Спочатку вона поселилася в селі під Рязанню. Проте колишній главі МЗС Австрії життя в російському селі, ймовірно, не підійшло.