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Карл Лагерфельд назвав імена своїх улюблених моделей

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Карл Лагерфельд та Луна Бійль
Карл Лагерфельд та Луна Бійль

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд має свої фаворитів серед моделей, які беруть участь в показах та рекламних кампаніях бренду.

В інтерв'ю британському Vogue Лагерфельд зізнався, що у всіх дівчат, які входять у цей закритий клуб "обраних", є своє прізвисько.

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"Зараз моя улюблена модель – датчанка на ім'я Луна", – розповів він. Йдеться про Луну Бійль, яка закривала показ осінньої колекції Chanel.

Луна Бійль

"Є дівчата, яких я називаю котиками. Луна і Лілі-Роуз Депп – це мої котики", – додав Лагерфельд.

Лілі-Роуз Депп та Карл Лагерфельд

Крім того, у список фаворитів Карла увійшли також Кара Делевінь і Адво Абоа.

Адво Абоа на показі Chanel

Кара Делевінь на показі Chanel

Хто такий Карл Лагерфельд?

Останні 25 років він є креативним директором Chanel, а також одягає зірок Голлівуду, створює дивовижні костюми для театру і кіно, а також займається професійною фотографією.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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