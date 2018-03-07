Карл Лагерфельд назвав імена своїх улюблених моделей
Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд має свої фаворитів серед моделей, які беруть участь в показах та рекламних кампаніях бренду.
В інтерв'ю британському Vogue Лагерфельд зізнався, що у всіх дівчат, які входять у цей закритий клуб "обраних", є своє прізвисько.
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"Зараз моя улюблена модель – датчанка на ім'я Луна", – розповів він. Йдеться про Луну Бійль, яка закривала показ осінньої колекції Chanel.
Луна Бійль
"Є дівчата, яких я називаю котиками. Луна і Лілі-Роуз Депп – це мої котики", – додав Лагерфельд.
Лілі-Роуз Депп та Карл Лагерфельд
Крім того, у список фаворитів Карла увійшли також Кара Делевінь і Адво Абоа.
Адво Абоа на показі Chanel
Кара Делевінь на показі Chanel
Хто такий Карл Лагерфельд?
Останні 25 років він є креативним директором Chanel, а також одягає зірок Голлівуду, створює дивовижні костюми для театру і кіно, а також займається професійною фотографією.