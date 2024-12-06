Путін сидить біля телефону: чому саме зараз Карлсон взяв інтерв'ю у Лаврова

Такер Карлсон взяв інтерв'ю в очільника російського МЗС Сергєя Лаврова. Ймовірно, це сталось з ініціативи Владіміра Путіна, адже зараз це йому вкрай вигідно.

Були припущення, що назустріч із Лавровим Карлсона відправив Дональд Трамп, щоб дізнатися позицію Росії. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що, на його думку, це не так, адже це сталося лише з ініціативи журналіста та з погодження російської влади.

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Чому відбулось інтерв'ю

Олег Саакян пояснив, що Такер Карлсон не є особою, яка наближена до Трампа, адже у новообраного президента США є інші канали комунікації з Росією.

Крім того, Карлсон не обирає, коли йому летіти у Москву. Це вирішує Лавров, адже він погоджується на те, щоб дати інтерв'ю,

– зауважив політолог.

Він припустив, що у Кремлі навмисне обрали цей час для зустрічі. В ці дні українська делегація перебуває у Сполучених Штатах Америки.

"Саме тому на тлі українського візиту до США вийшло інтерв'ю Такера Карлсона. Він є популярним серед середовища трампістів, а зараз розповідає про те, що Україна начебто напала на Росію", – сказав Саакян.

Це направлено на те, щоб створити несприятливі умови для діяльності української делегації.

Путін чекає на дзвінок

Політолог зазначив, що Владімір Путін прагне показати своєму суспільству, що Трампу важливий діалог з ним. Розмови про те, що начебто новообраний президент США відправив до Росії Карлсона для цього, є пропагандою.

Насправді ж Путін сидить біля телефону та чекає коли до нього зателефонує Трамп. Диктатору важливо показати суспільству, що саме лідер республіканців зацікавлений у діалозі,

– підкреслив він.

До слова, Сєргєй Лавров заявив в інтерв'ю Такеру Карлсону, що удар ракетою "Орешник" по Дніпру 21 листопада був "сигналом" Заходу про готовність Росії "захищати свої інтереси". Він також наголосив, що країна-агресорка начебто не прагне ядерної війни.