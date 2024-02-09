Скористались слабкостями Карлсона: чому американець взяв інтерв'ю в Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна, щоб пролити світло на "іншу правду". Пропагандист пішов на це з корисливих міркувань.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, коментуючи скандальне інтерв'ю. Він звернув увагу на те, що майданчиком для публікації стала соцмережа X Ілона Маска, адже жодне видання, яке себе поважає, на це не погодилось би.

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У січні 2021 року Карлсон, який тоді працював на Fox News, звинуватив Dominion Voting Systems у фальсифікації виборів президента США 2020 року на користь Джо Байдена. Тоді компанія подала судовий позов проти каналу й мала всі шанси його виграти. Усе завершилось мировою угодою на 787,5 мільйона доларів і звільненням Карлсона.

Користуючись слабкими моментами Карлсона, що його списали з каналу, йому потрібні якісь сенсаційні новини – його притягли в Росію,

– зазначив Тизенгаузен.

Американський журналіст тепер виступає в ролі Лені Ріфеншталь, яка сприяла пропаганді націонал-соціалізму в часи Адольфа Гітлера. Якби Карлсон взяв інтерв'ю в німецького диктатора, той також обґрунтував би потребу спалювати людей.

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"Це чітко спланована кампанія або з мотивування, або з введення агентури, або з вербування. Я іншого виправдання не бачу", – констатував Тизенгаузен.

Політтехнолог наголосив, що інтерв'ю російського диктатора обговорюватимуть в американському і європейському суспільствах. Деякі тези можуть влучити, зокрема про припинення допомоги Україні.

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