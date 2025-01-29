Чи могла команда Байдена готувати замах на Путіна: що не так з цією версією

Відомий своїми проросійськими поглядами американський журналіст Такер Карлсон стверджує, що команда експрезидента США Джо Байдена намагалася вбити диктатора Владіміра Путіна. Проте такий "інсайд" навряд чи може бути правдивим.

Байден ніколи в кар'єрі не хотів брати на себе відповідальність за ухвалення складних рішень. Тож, найімовірніше, цей вкид був особистою ініціативою Карлсона. Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу припустив, що американський журналіст міг переслідувати кілька цілей.

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Чому Байден не спроможний піти на такий крок

Політолог пояснив, що Джо Байден – дуже обережний політик. Про це свідчить, зокрема, ситуація кількарічної давності.

У 2011 році американські спецслужби знайшли міжнародного терориста Осаму бен Ладена й ухвалювали рішення про його ліквідацію. Зібралася ситуативна кімната, лише двоє утрималися від рішення. Серед них і був на той момент віцепрезидент Байден.

Він не хоче брати на себе відповідальності за складні й ризиковані рішення,

– зазначив Фесенко.

Це також підтверджують його вагання щодо скасування заборони на удари далекобійною зброєю по Росії, надання деякого озброєння та ухвалення певних рішень в НАТО. У Байдена такий стиль, тож його команда навряд чи могла готувати замах на Путіна.

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Навіщо Карлсон звинуватив Байдена

Відповідно Такер Карлсон вигадав таку маячню з кількох причин:

привернути до себе увагу;

покритикувати Байдена, що дуже модно у трампістів;

заодно дати привід російській пропаганді.

У мене велика підозра, що Такер Карлсон після свого славнозвісного інтерв'ю з Путіним вже утримується коштом російської влади. Він отримує додаткові бонуси за підігравання російській пропаганді,

– припустив Володимир Фесенко.

Окрім цього, є ще додаткова мета: відвернути увагу від спроби замаху на керівника Rheimetall. Це стиль російських спецслужб. Раніше вони намагалися отруїти сім'ю Скрипалів та болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, який допомагав постачати зброю в Україну.

Зараз же росіяни взялися за Rheimetall – найбільший військово-промисловий концерн Німеччини, який допомагає Україні та має плани спільного виробництва зброї. Тому це був сигнал, мовляв, "ті, хто озброюють Україну, можуть випадково стати жертвою".