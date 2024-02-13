Пропагандист Карлсон заявив, що Путін буцімто готовий піти на "серйозний компроміс щодо України"

Американський пропагандист Такер Карлсон, який напередодні взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна, видав чергову заяву. Він запевняє, що російський президент буцімто готовий піти на "серйозний компроміс щодо України".

Відповідну тезу пропагандист озвучив під час свого виступу на Всесвітньому урядовому саміті у Дубаї. Він заявив, що Владімір Путін буцімто готовий до компромісів.

Читайте також "Історики хапались за голову, лікарі встановлювали діагноз": розбір інтерв'ю Путіна з Карлсоном

Такер заговорив щось про дипломатію

Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, США у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед їх числа,

– заявив Карлсон.

Він додав, що після інтерв'ю мав розмову з Владіміром Путіним не під запис. Щоправда, пропагандист вирішив не озвучувати всіх деталей того, про що він спілкувався з російським президентом, коли камери вимкнули.

Єдине, що він заявив, що в нього склалося враження, що очільник країни-агресорки буцімто прагне завершити війну в Україні. Нагадаймо, що в самому інтерв'ю Путін так і не відповів, чому напав на нашу країну. Натомість провів 30-хвилинну історичну лекцію.

Можемо припустити, що під час саміту пропагандист Карлсон просто вирішив озвучити те, що Владімір Путін хотів би донести до світової спільноти. Адже він не лише заявив про буцімто готовність завершити війну, а й наголосив, що "промисловий потенціал Росії значно серйозніший, ніж ми думали". Останні слова, ймовірно, мали б похитнути впевненість союзників і партнерів України та змусити їх відступити.

Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у ніч проти 10 лютого російські військові вдарили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок влучання у нафтобазу розтеклося паливо. Це спричинило пожежу у 15 будинках, у яких як постраждали, так і загинули люди.

Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей. Інтерв'ю з Путіним у 2024 році – це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС підкреслив, що Владіміра Путіна потрібно якомога швидше перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню.