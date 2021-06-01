У перший день літа у Карпатах лежить сніг, а температура мінусова: вражаюче фото

1 червня 2021 , 07:36
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Джерело:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Україні почалося календарне літо. Втім, на горі Піп Іван Чорногірський все ще справжня зима. Там досі лежить сніг, а температура – нижче нуля.

Гірські рятувальники розповіли про ситуацію станом на 8:20. Обсерваторія на горі припорошена снігом.

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Видимість там обмежена – до 30 метрів. Хмарно, вітер південно-східний, до 10 – 12 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -1 градуса. 


1 червня у Карпатах лежить сніг / Фото пошуково-рятувального посту

Реакція мережі

Користувачі фейсбуку в коментарях до допису висловлюють щире здивування. Зокрема, припускають, що такі погодні "качелі" – передвісник сильної спеки.

  • "А минулого року був 0";
  • "Ну як там кажуть "нє май месяц";
  • "А літо де???";
  • "Острівець стабільності у цьому фейсбучику";
  • "Льодовиковий період";
  • "Добре, що зимовий одяг ще не сховав".

Коли прийде справжнє літо

Синоптикиня Наталка Діденко раніше назвала точну дату початку температурного літа. За її словами, потепління прийде в Україну аж з 11 червня.

Саме тоді температура підніметься до +20...+25 градусів. Натомість до цього в Україні буде досить прохолодно, більшість регіонів накриють дощі.

Автор: Ірина Буртик