У перший день літа у Карпатах лежить сніг, а температура мінусова: вражаюче фото

В Україні почалося календарне літо. Втім, на горі Піп Іван Чорногірський все ще справжня зима. Там досі лежить сніг, а температура – нижче нуля.

Гірські рятувальники розповіли про ситуацію станом на 8:20. Обсерваторія на горі припорошена снігом.

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Видимість там обмежена – до 30 метрів. Хмарно, вітер південно-східний, до 10 – 12 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -1 градуса.



1 червня у Карпатах лежить сніг / Фото пошуково-рятувального посту

Реакція мережі

Користувачі фейсбуку в коментарях до допису висловлюють щире здивування. Зокрема, припускають, що такі погодні "качелі" – передвісник сильної спеки.

"А минулого року був 0";

"Ну як там кажуть "нє май месяц";

"А літо де???";

"Острівець стабільності у цьому фейсбучику";

"Льодовиковий період";

"Добре, що зимовий одяг ще не сховав".

Коли прийде справжнє літо

Синоптикиня Наталка Діденко раніше назвала точну дату початку температурного літа. За її словами, потепління прийде в Україну аж з 11 червня.

Саме тоді температура підніметься до +20...+25 градусів. Натомість до цього в Україні буде досить прохолодно, більшість регіонів накриють дощі.