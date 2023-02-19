Йти в гори небезпечно: рятувальники попередили про сніголавинну загрозу
Джерело:ДСНС
Найближчими днями слід утриматися від мандрівки в гори. У Закарпатській та Івано-Франківській областях оголосили третій рівень небезпеки.
Про це 19 лютого розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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"У горах зараз небезпечно. За даними Укргідрометцентру, 19 – 20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Тож вкотре нагадуємо, що йти в похід за таких погодних умов вкрай небезпечно! Пам'ятайте про це!", – застерегли рятувальники.
Негода вирувала на Львівщині
Вчора, 18 лютого, у Львівській області фіксували сильні пориви вітру. Через це в регіоні падали дерева, а 67 населених пунктів повністю залишилися без світла. Крім цього, 37 не мали електроенергії частково.
"Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи й спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення", – повідомили у Львівській ОВА.
Що відбувається у Карпатах: останні новини
- Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост 18 лютого звернувся до туристів з проханням не йти в гори. Наголосили, що видимість в горах погана.
- У горах на Львівщині 6 лютого заблукав підліток. Його знайшли гірські рятувальники.
- Також 6 лютого на Прикарпатті заблукали туристи з Вінницької області.