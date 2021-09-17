У Карпатах буде небезпечно: на які ще регіони суне потужна негода

Українців попередили про небезпечні погодні умови упродовж 17 – 18 вересня. Найскладнішою буде ситуація на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

В Укргідрометцентрі застерегли, що у Карпатах на вихідних пройдуть сильні дощі. Через це там оголосили аж ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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Помаранчевий рівень означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Куди ще суне негода 17 вересня

Натомість у низці інших областей України оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Це означає, що 17 вересня погодні умови там будуть потенційно небезпечними.

Значні дощі прогнозують у:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Волинській;

та Рівненській областях.



Якими будуть погодні умови в Україні 17 вересня / Карта Укргідрометцентру

Крім цього, 17 вересня усюди в Україні, окрім Заходу та більшості північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде ситуація 18 вересня

У ніч проти 18 вересня західними та північними регіонами, а також Черкащиною пронесуться значні дощі. Натомість температура повітря в Україні коливатиметься від +14 до +23 градусів.

Вдень потужні опади прогнозують у:

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Одеській;

Миколаївській;

та Херсонській областях.

Варто зауважити, що у суботу на Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Тож через це у вищезгаданих регіонах оголосили жовтий рівень небезпечності.

Потепління ще повернеться в Україну

Попри різке похолодання, яке українці відчули у вересні, до кінця місяця ще прийде потепління. Температура повітря коливатиметься у межах +15...+20 градусів, що цілком нормально для початку осені. Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Водночас він звернув увагу й на те, що "справа вже йде до зими", тож на літнє тепло сподіватися не варто.