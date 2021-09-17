У Карпатах буде небезпечно: на які ще регіони суне потужна негода

17 вересня 2021 , 15:28
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Джерело:

Укргідрометцентр

Українців попередили про небезпечні погодні умови упродовж 17 – 18 вересня. Найскладнішою буде ситуація на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

В Укргідрометцентрі застерегли, що у Карпатах на вихідних пройдуть сильні дощі. Через це там оголосили аж ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. 

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Помаранчевий рівень означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. 

Куди ще суне негода 17 вересня

Натомість у низці інших областей України оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Це означає, що 17 вересня погодні умови там будуть потенційно небезпечними.

Значні дощі прогнозують у:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Волинській;
  • та Рівненській областях.


Якими будуть погодні умови в Україні 17 вересня / Карта Укргідрометцентру

Крім цього, 17 вересня усюди в Україні, окрім Заходу та більшості північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде ситуація 18 вересня

У ніч проти 18 вересня західними та північними регіонами, а також Черкащиною пронесуться значні дощі. Натомість температура повітря в Україні коливатиметься від +14 до +23 градусів.

Вдень потужні опади прогнозують у:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • та Херсонській областях.

Варто зауважити, що у суботу на Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Тож через це у вищезгаданих регіонах оголосили жовтий рівень небезпечності.

Потепління ще повернеться в Україну

Попри різке похолодання, яке українці відчули у вересні, до кінця місяця ще прийде потепління. Температура повітря коливатиметься у межах +15...+20 градусів, що цілком нормально для початку осені. Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Водночас він звернув увагу й на те, що "справа вже йде до зими", тож на літнє тепло сподіватися не варто. 

Автор: Ірина Буртик