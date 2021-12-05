У Карпатах другий день шукають чоловіків, що загубились на снігоходах

Чоловіки зникли в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району.

До речі Панує зима: у Карпатах лежить сніг, а температура опустилися до -9 градусів

Зазначили, що телефонний зв'язок з чоловіками періодично з'являється. Тому рятувальники направляють їх та рухаються назустріч.

До пошуків залучили 4 гірських відділення. Одні прочісують район гірської долини Руна Ужгородського району, інші – гірську місцевість поблизу села Пашківці. Загалом залучили 20 рятувальників і 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 машини.

Двоє осіб вже на турбазі

Так, о 13:10 двоє чоловіків вийшли на зв'язок. Вони повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" селі Лумшори Ужгородського району. Однак третього чоловіка досі шукають. Ситуацію ускладнює туман.

У Карпатах – сніголавинна небезпека

У горах вже панує справжня зима. На вершині гори Піп Іван зафіксували позначку у -9 градусів.

Через суттєвий приріст снігового покрову 5 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області є загроза сходу лавин. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки.