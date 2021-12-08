У Карпатах насипало майже пів метра снігу

На високогір'ї українських Карпат вирує справжня зима. Добряче засніжило, а дороги подекуди скувала ожеледиця, тому спецтехніка змушена була працювати з ночі.

На станції "Пожижевська" у Івано-Франківській області випало 45 сантиметрів снігу. Про це розповів очільник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

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Прикарпаття в заметах

У місті Яремче висота снігового покрову зранку була 24 сантиметри.

Також 20 сантиметрів снігу випало у Коломиї, в Івано-Франківську – 13 сантиметрів, а на метеостанції "Долина" 23 сантиметри.

Синоптики через сильний сніг та ожеледицю оголосили штормове попередження і І рівень небезпечності – жовтий.

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Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту також повідомляли що на горі Піп Іван Чорногірський 8 грудня хмарно, засніжено. Температура повітря там -1 градус морозу.

Зима в Україні

На високогір'ї Івано-Франківської області 8 грудня значно погіршилася погода. Рятувальники попереджали людей про можливість сходження лавин. ДСНС встановила 3 рівень небезпеки.

6 грудня у Львові був сильний снігопад. Через негоду завалилася будівля колишнього супермаркету.

Снігопади накривали й низку областей України. Зокрема, через сильні опади з Долинської центральної районної лікарні на Прикарпатті не могла виїхати швидка.

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