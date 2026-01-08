Лежав на снігу та замерзав: у Карпатах виявили ухилянта, який 5 днів блукав у горах

У Карпатах прикордонники врятували чоловіка, який заблукав під час спроби незаконно перетнути кордон. Чоловік 5 днів блукав у горах, а опісля лежав на снігу та замерзав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Цікаво "Я ляжу, а воно в Україну не заїде": українці, яка не пустила італійця, подарували знакову річ

Що відомо про чоловіка, якого виявили прикордонники у Карпатах?

У неділю, 6 січня, ввечері прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію від Нацполіції про чоловіка, який втратив орієнтування в Карпатах.

Невідомий зателефонував на спецлінію та повідомив, що перебуває в горах Верховинського району Івано-Франківської області, не може самостійно пересуватися та потребує допомоги.

Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав на снігу серед лісового масиву,

– йдеться у повідомленні.

Група реагування допомогла постраждалому спуститися з гори та доставила його до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, нагодували та дали змогу зігрітися.

"Під час співбесіди 30-річний житель Дніпропетровської області зізнався, що п'ять діб подорожував Карпатами та планував таким чином незаконно дістатися до Румунії, але не усвідомлював, що гірський маршрут буде таким важким та небезпечним", – наголосили у ДПСУ.



Прикордонники у Карпатах виявили ухилянта, який 5 днів блукав у горах / Фото Держприкордонслужби

За спробу незаконного перетинання державного кордону на чоловіка склали адміністративний протокол. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

Прикордонники вкотре наголошують, що перетин кордону поза пунктами пропуску є не лише незаконним, а й небезпечним для життя та здоров'я.

Раніше українців сколихнув скандал з італійцем на кордоні