У Карпатах просто з гори евакуювали туристку

Рятувальники на Івано-Франківщині евакуювали з гір туристку, постраждалу під час сходження з гори Хом'як. У жінки – травма ноги.

Рятувальники ПРВ Ворохта отримали повідомлення, що туристка постраждала під час сходження зеленим маршрутом. Вона не могла самостійно продовжити шлях.

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Тоді рятувальники вирушили на допомогу. Трохи більше як за годину вони вже були біля постраждалої. На місці інциденту жінці оперативно надали долікарську допомогу.

Ще через деякий час постраждалу транспортували до підніжжя гори поблизу села Поляниця. Це вдалося зробити за допомогою спеціальних нош.

Жінка вирушила до місця тимчасового проживання.

Відомо, що постраждала – жителька Луцька.

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