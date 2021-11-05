У Карпатах шукали 12-річного хлопчика: він відстав від батьків під час сходження на гору

Рятувальники на Прикарпатті шукали заблукалого в горах хлопчика. Дитина загубилась під час сходження з гори Хом'як.

Рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини 5 листопада о 15:30 годині. Хлопчик загубився поблизу села Татарів Ворохтянської селищної об'єднаної територіальної громади, що на Прикарпатті.

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У горах на Прикарпатті зник 12-річний хлопчик

Попередньо відомо, що дитина з сім'єю приїхала на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя. Рятувальників повідомили, що під час сходження з гори Хом'як 12-річний хлопчик відстав від батьків. Попередньо відомо, що:

орієнтовно о 10 годині сім'я вийшла на гору Хом'як по "червоному маршруту" зі сторони контрольно-пропускного пункту урочища "Женець" біля села Татарів;

орієнтовно о 14 годині хлопчик побіг вперед та відбився від своїх батьків.

Орієнтовно о 16 годині для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників пошуково-рятувальних відділень селища міського типу Ворохта та Яремче. О 16:30 рятувальники зустрілись з батьками заблукалого хлопчини.

Створили 2 пошукові групи: перша, з рятувальників пошуково-рятувального відділення Яремче, проводила пошуки по "червоному маршруту", а друга, з рятувальників пошуково-рятувального відділення Ворохта, – в кулуарі потічка Розскільський,

– розповіли в ДСНС.

Зниклого хлопчика знайшли за кілька годин

Орієнтовно о 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику та розповів, що:

ліворуч від нього протікає потічок;

скинув свої координати.

У ДСНС розповіли, що в цьому напрямку відправилась пошуково-рятувальна група.

О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину,

– повідомили згодом в ДСНС.

Також додали, що його стан задовільний. Хлопчика супроводжують до батьків.

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