У Карпатах шукали 12-річного хлопчика: він відстав від батьків під час сходження на гору
Джерело:фейсбук ДСНС
Рятувальники на Прикарпатті шукали заблукалого в горах хлопчика. Дитина загубилась під час сходження з гори Хом'як.
Рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини 5 листопада о 15:30 годині. Хлопчик загубився поблизу села Татарів Ворохтянської селищної об'єднаної територіальної громади, що на Прикарпатті.
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У горах на Прикарпатті зник 12-річний хлопчик
Попередньо відомо, що дитина з сім'єю приїхала на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя. Рятувальників повідомили, що під час сходження з гори Хом'як 12-річний хлопчик відстав від батьків. Попередньо відомо, що:
- орієнтовно о 10 годині сім'я вийшла на гору Хом'як по "червоному маршруту" зі сторони контрольно-пропускного пункту урочища "Женець" біля села Татарів;
- орієнтовно о 14 годині хлопчик побіг вперед та відбився від своїх батьків.
Орієнтовно о 16 годині для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників пошуково-рятувальних відділень селища міського типу Ворохта та Яремче. О 16:30 рятувальники зустрілись з батьками заблукалого хлопчини.
Створили 2 пошукові групи: перша, з рятувальників пошуково-рятувального відділення Яремче, проводила пошуки по "червоному маршруту", а друга, з рятувальників пошуково-рятувального відділення Ворохта, – в кулуарі потічка Розскільський,
– розповіли в ДСНС.
Зниклого хлопчика знайшли за кілька годин
Орієнтовно о 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику та розповів, що:
- ліворуч від нього протікає потічок;
- скинув свої координати.
У ДСНС розповіли, що в цьому напрямку відправилась пошуково-рятувальна група.
О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину,
– повідомили згодом в ДСНС.
Також додали, що його стан задовільний. Хлопчика супроводжують до батьків.
Коротко про останні сумні інциденти у горах
- 18 жовтня рятувальники знайшли 3 туристів. Вони заблукали під час спуску з гори Явірник 17 жовтня. Це жителі Дрогобича – 65-річний чоловік та 2 жінки віком 62 та 46 років. Вони під час спуску з гори втратили орієнтири, та згодом вийшли на телефонний зв'язок.
- 15 жовтня у Карпатах в районі гори Піп Іван, що на Рахівщині, стало погано туристці. Рятувальники вже дві доби намагаються знайти жінку. На той час ні особу жінки, ні місце її перебування не встановили.
- 13 жовтня рятувальники 2 доби прочісували ліси Закарпаття, шукаючи грибника, який зник ще 10 жовтня. Він загубився у лісі поблизу села Лопухів Тячівського району. Чоловіку вдалося самотужки розшукати свій дім.