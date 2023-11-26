У Карпатах вдарив 16-градусний мороз: як виглядає засніжена вершина гори Піп Іван
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 16 градусів морозу. Внаслідок туману видимість обмежена.
На кадрах видно, що високогір'я добряче засніжило, інформує 24 Канал. Вперше там випав сніг ще 8 жовтня.
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Вдарило 16 градусів морозу
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що на ранок 26 листопада на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається туман – видимість до 50 метрів.
Станом на 8:25 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 15 метрів за секунду, температура повітря -16 градусів,
– інформують рятувальники.
Негоду прогнозують майже у всіх регіонах
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на 26 – 27 листопада синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов.
В областях очікуються хуртовини та сніг, у деяких місцях – мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети й ожеледицю на дорогах.
Закликаємо водіїв і пішоходів бути обережними та, за можливості, пересидіти вихідні вдома, а особливо, не планувати дальніх мандрівок й, у разі потреби, замість власного автотранспорту скористатися громадським, аби не створювати затори на автошляхах,
– повідомили рятувальники.
Погіршення погодних умов в Україні
- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що через погіршення погоди в Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.
- Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні – завтра очікуються складні погодні умови помаранчевого рівня небезпечності.
- У Київській, Черкаській, Чернігівській, Одеській областях сильні снігопади, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
- У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17 – 22 метрів на секунду, місцями до 25 метрів на секунду, в Одеській та Миколаївській областях 25 – 30 метрів на секунду; у західних та східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.