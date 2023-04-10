Казкова весна: який вигляд мають засніжені Карпати посеред квітня

Рятувальники оприлюднили вражаюче фото весняних Карпат. На ньому видно, що гори потужно засипало снігом.

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Станом на 10 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та північний вітер – 4 метрів за секунду. Температура повітря становить -3 градуси.

Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір’я. Бережіть себе!

– наголосили рятувальники.



Як виглядають Карпати у квітні / фото рятувальників

Можливий сніг буде на Заході України – на Закарпатті. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади.

У Центрі та на Півночі дощі можуть бути сильнішими. Так, у південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду,

Найтепліше буде на Сході – позначки термометрів досягатимуть подекуди до 18 градусів.