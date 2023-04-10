Казкова весна: який вигляд мають засніжені Карпати посеред квітня
Джерело:ДСНС України
Попри те, що сьогодні на вулиці 10 квітня, Карпати продовжує засипати сніг. Наразі там переважає морозна температура.
Рятувальники оприлюднили вражаюче фото весняних Карпат. На ньому видно, що гори потужно засипало снігом.
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Засніжені Карпати посеред квітня
Станом на 10 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та північний вітер – 4 метрів за секунду. Температура повітря становить -3 градуси.
Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір’я. Бережіть себе!
– наголосили рятувальники.
Як виглядають Карпати у квітні / фото рятувальників
Погода в Україні 10 квітня
Можливий сніг буде на Заході України – на Закарпатті. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади.
У Центрі та на Півночі дощі можуть бути сильнішими. Так, у південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду,
Найтепліше буде на Сході – позначки термометрів досягатимуть подекуди до 18 градусів.
У Києві можливий невеликий дощ. Температура вдень у місті та області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.