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24 Канал Новини України Зимова казка за кілька тижнів до літа: Карпати завалило снігом – неймовірні фото
16 травня, 18:22
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Зимова казка за кілька тижнів до літа: Карпати завалило снігом – неймовірні фото

Софія Рожик
Основні тези
  • Карпати завалило снігом за декілька тижнів до літа.
  • Температура в ніч на 16 травня впала до -3.

Карпати за декілька тижнів до літа завалило снігом. У ніч на 16 травня температура там впала до -3.

У мережі показали казкові кадри із засніжених гір. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

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Рятувальники закликають бути обережними в горах

Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрилася снігом 16 травня. Там хмарно, вітер – західний 2 метри за секунду, а температура опустилася до -3.

Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність… Гірські краєвиди зачаровують своєю весняно-зимовою красою, але водночас приховують небезпеку для туристів,
– наголосили рятувальники.

Погода у Карпатах / Фото ДСНС

 

 

Вони нагадали, що через весняну нестабільну погоду в горах температура повітря може різко змінюватися та погіршуватися видимість. Через сніг, дощ, сильний вітер, туман красива прогулянка можна бути небезпечною. 

Карпати засипало снігом: дивіться відео

Рятувальники просять:

  • уточнювати прогноз погоди перед виходом у гори;
  • повідомляти рідних або рятувальників про свій маршрут;
  • брати із собою засоби зв'язку, запаси їжі, води, теплий одяг, ліхтарик, аптечку;
  • не вирушати в похід поодинці.
До слова, 17 травня у Карпатах знову очікується мокрий сніг, тоді як на сході та південному сході країни повернеться потепління – буде до +23.