Карпати – Арсенал-Київ: де дивитися онлайн матч УПЛ

У матчі 6-го туру УПЛ львівські "Карпати" прийматимуть "Арсенал-Київ". Українські глядачі зможуть побачити цей матч як по телебаченні, так і онлайн.

Домашні матчі "Карпат" у цьому сезоні показує телеканал zik. Саме він і транслюватиме гру проти "Арсенал-Київ", яка відбудеться у неділю, 26 серпня. Почнеться матч о 19:30.

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Ще перед початком матчу на каналі покажуть інтерв'ю з новим наставником "зелено-білих" португальцем Жозе Мораішем. Воно розпочнеться о 19:10.

Окрім перегляду по телебаченню, гру транслюватимуть й онлайн на сайті каналу за посиланням.

Також текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

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