Карпати – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Львівські "Карпати" у матчі другого туру прийматимуть одеський "Чорноморець".

Ще в минулому сезоні домашні матчі "Карпат" транслював канал "2+2" (інколи трансляція відбувалася на каналі УНІАН). Та вже з нового сезону львів'яни перебралися до іншого транслятора. Перед тим вони вели перемовинами з каналами "Футбол 1/2", але у підсумку їх матчі показуватиме телеканал ZIK, який пов'язаний з їх почесним президентом Петром Димінським.

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Саме на ZIK й відбудеться трансляція матчу проти "Чорноморця". Її можна буде переглянути онлайн.

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, гра відбудеться у Львові на стадіоні "Україна" у неділю, 29 липня. Початок о 17:00 годині.

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