У суботу, 24 листопада, львівські "Карпати" на власному полі приймали чернігівську "Десну". Господарі поля пропустили двічі ще до перерви.

Спочатку усередині першого тайму потужний та точний удар вдався Філіппову. Нападник "Десни" наважився пробити у верхній дальній кут воріт, а голкіпер "Карпат" Шевченко не зреагував на цей удар.

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Відео голу Філіппова у ворота "Карпат"

А незадовго до перерви "Карпати" пропустили вдруге. Цього разу відзначився Старенький, який вдало зіграв на добиванні.

Відео голу Старенького у ворота "Карпат"

У другому таймі "Карпати" залишилися у меншості – другу жовту картку отримав центральний захисник Бородай.