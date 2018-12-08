У матчі між львівськими "Карпатами" та київським "Динамо" було зафіксовано розгром львівської команди. А Віктор Циганков оформив хет-трик.

Карпати – Динамо 0:4

Голи: Циганков, 28, 49, 90+2, Шапаренко, 89

До першого пропущеного голу "Карпати" як мінімум двічі могли забивати. Але перший раз киян врятував Бурда, який у підкаті кинувся під удар Карраскаля. А згодом Мякушко пробив вище воріт.

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Перший гол львів'яни пропустили на 28-ій хвилині. Півзахисник "Динамо" Циганков потужно пробив здалеку, і Кучинський не зумів дотягнутися до м'яча, який летів у верхній кут воріт.

Після цього "Карпати" намагалися зрівняти рахунок. Небезпечно після навісу зі штрафного пробивав Федецький. Та пробити Бойка не зумів.

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Подвоїли перевагу гості вже у другому таймі. І знову відзначився Циганков. Цього разу пас йому віддав Шапаренко.

"Карпати" мали ще чимало шансів, щоб хоча б скоротити відставання. Але у воротах надійно діяв Бойко, в інші рази свої моменти марнували гравці "зелено-білих". Натомість не змарнував свою нагоду Шапаренко, який до результативного пасу додав і забитий гол. А вже у доданий арбітром час "Карпати" пропустили четвертий гол – Циганков оформив хет-трик.