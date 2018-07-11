"Карпати" можуть посилитися гравцем італійської "Роми"
Львівські "Карпати" незабаром можуть посилитися півзахисником "Роми" Кевіном Мендесом.
Умови контракту невідомі. Мендес прибуде до Львова до кінця тижня. Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський в Twitter.
Зазначимо, що контракт 22-річного вінгера належить саме "Ромі", але останні два роки уругваєць провів у складі "Лозанни", за яку зіграв 17 поєдинків і забив чотири м'ячі.
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Джерело: 24 Канал
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