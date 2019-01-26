"Карпати" підтвердили перехід Шведа

Головний тренер львівських "Карпат" Фабрі Гонсалес підтвердив перехід півзахисника Мар'яна Шведа у шотландський "Селтік".

Наставник "левів" заявив, що в клубі раді за Шведа, оскільки в новій команді Мар'ян зможе досягнути прогресу.

Читайте також: "Карпати" можуть заробити солідну суму на трансфері лідера команди

"Ми раді трансферу Шведа. Це радість для всіх. Він – вихованець "Карпат", який зумів проявити себе, виділився і перейшов в сильніший клуб.

Це повинно бути корисно і для нього, і для нас в плані розвитку і прогресу. Якщо говорити більш егоїстично, нам хотілося б мати такого гравця у своєму розташуванні. Але у нас відмінні футболісти з якими ми будемо вчитися здобувати результат", – сказав Гонсалес у коментарі каналам "Футбол 1/2".

Наразі шотландський "Селтік", який лідирує у чемпіонаті Шотландії, ще не представив українського новачка.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram