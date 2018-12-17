"Карпати" розірвали угоду з одним гравцем і повернули двох з оренди
Захисник "Карпат" Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими". Також нападник Роман Дебелко і півзахисник Юрій Ткачук повернулися в "Карпати" з оренди в "Левадії".
Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
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Бородай у сезоні-2018/2019 взяв участь у 13 матчах за львівсьrу команду (12 поєдинків – в чемпіонаті України та один – в Кубку), та відзначився однією результативною передачею.
У свою чергу, Дебелко в естонській команді забив 34 голи в 43 матчах всіх турнірів, ставши третім кращим бомбардиром чемпіонату Естонії. Ткачук же в цілому провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.
Нагадаємо, віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук спростував чутки про перехід півзахисника Мар'яна Шведа в "Динамо".
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