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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Карпати" розірвали угоду з одним гравцем і повернули двох з оренди

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      Юрій Ткачук і Роман Дебелко
      Юрій Ткачук і Роман Дебелко / fckarpaty.com

      Захисник "Карпат" Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими". Також нападник Роман Дебелко і півзахисник Юрій Ткачук повернулися в "Карпати" з оренди в "Левадії".

      Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

      Читайте також: Віце-президент "Карпат" Смалійчук подав у відставку, – ЗМІ

      Бородай у сезоні-2018/2019 взяв участь у 13 матчах за львівсьrу команду (12 поєдинків – в чемпіонаті України та один – в Кубку), та відзначився однією результативною передачею.

      У свою чергу, Дебелко в естонській команді забив 34 голи в 43 матчах всіх турнірів, ставши третім кращим бомбардиром чемпіонату Естонії. Ткачук же в цілому провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

      Нагадаємо, віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук спростував чутки про перехід півзахисника Мар'яна Шведа в "Динамо".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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