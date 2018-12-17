"Карпати" розірвали угоду з одним гравцем і повернули двох з оренди

Захисник "Карпат" Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими". Також нападник Роман Дебелко і півзахисник Юрій Ткачук повернулися в "Карпати" з оренди в "Левадії".

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Читайте також: Віце-президент "Карпат" Смалійчук подав у відставку, – ЗМІ

Бородай у сезоні-2018/2019 взяв участь у 13 матчах за львівсьrу команду (12 поєдинків – в чемпіонаті України та один – в Кубку), та відзначився однією результативною передачею.

У свою чергу, Дебелко в естонській команді забив 34 голи в 43 матчах всіх турнірів, ставши третім кращим бомбардиром чемпіонату Естонії. Ткачук же в цілому провів 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук спростував чутки про перехід півзахисника Мар'яна Шведа в "Динамо".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24