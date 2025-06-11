Окупанти не припиняють атаки на Донеччині: карта бойових дій за 11 червня

На фронті тривають численні бойові дії з російськими окупантами. Ворог робить спроби просуватися до позицій Сил оборони, але на більшості напрямків зазнає невдач.

За добу українські військові взяли участь у 220 бойових зіткненнях. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті за добу

На Харківському напрямку українські війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 12 разів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбулося 22 атаки. Ворог намагався просунутися вперед у бік Греківки, Надії, Карпівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні: показуємо на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, просування росіян зупинили поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку захисникам вдалося зупинити 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

Найбільше боїв на Покровському напрямку: карта фронту

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу Багатиря, Костянтинополя, Одрадного, Комара, Веселого, Новосілки, Вільного Поля та Бурлацького.

Окупанти атакували на Новопавлівському напрямку: карта

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 6 атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку було п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій українських захисників.

На Курському напрямку за добу відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Росіяни 28 разів провели удари з авіації та здійснили 231 обстріл позицій Сил оборони та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних та 90 авіаційних ударів. Було здійснено понад 5279 обстрілів та залучено 3158 дронів-камікадзе.

Окупанти зазнають значних втрат після успішної роботи ЗСУ. Так за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія вразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На фронті ліквідовано 1120 окупантів. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 240 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.