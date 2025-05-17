Ворог активно атакує одразу на п'яти напрямках: карта бойових дій 17 травня

Росія продовжує намагатися пробитися крізь оборону українських захисників мало не на усіх ділянках фронту. Лише за минулу добу відбулося 145 бойових зіткнень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції українських захисників у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

Ворог атакує на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

Окупанти намагаються просунутися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції українських військових.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

Росіяни 19 разів атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

Найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

Росіяни активно атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті було ліквідовано 910 окупантів. Водночас загальні втрати ворога вже перевищили 972 тисячі бійців.